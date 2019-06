Vince il. A Valenciennes, nella terza gara del Mondiale femminile, le verdeoro battono l'Italia per 1-0 : decisivo il calcio di rigore (generoso) di Marta. Le azzurre restano comunque al primo posto nonostante la sconfitta: questione di differenza reti, con un gol di differenza con le brasiliane che vale tantissimo. Adesso ci sono gli ottavi. E c'è la Cina ad aspettare le ragazze di Milena Bertolini...Un paio di interventi di altissimo livello. Sicurezza.Tiene bene sulla fascia, affondando quando può.C'è molto meno lavoro da fare, stavolta, con Cristiane. Contiene bene.Paga il rigore causato (chissà quanto netto), per il resto poche sbavature.Non è quella delle prime due partite: si chiama stanchezza.Forse meriterebbe una chance, anche un filo più avanzata.Buon appiglio, poi scompare dai radar.Come Galli, ma come tutto il centrocampo: nella ripresa, quando c'è bisogno di lei, proprio non si vede.E' mancata soprattutto la sua qualità.Un gol annullato che sarebbe stato probabilmente il più bello del torneo. Giocate e classe, ma la fatica prende anche lei.La grande assente e la grande bocciatura. Non fa nulla per far redimere la Bertolini.Ghiotta chance, mal sfruttata.Entra e dà una scossa a tutta la squadra.Corsa e personalità, ma il Brasile anche difensivamente è un'altra storia.L'Italia è prima nel girone: solo per questo, ci sarebbe da darle 10. Sì, è già impresa.