Per scappare nel girone. Questa sera, ore 20.45, torna in campo l'Italia, che ospita la Bosnia all'Allianz Stadium per la quarta gara del Gruppo J delle qualificazioni a Euro 2020. Gli Azzurri arrivano da tre vittorie consecutive, l'ultima qualche giorno fa contro la Grecia e cercano la fuga nello stadio della Juventus, contro Pjanic e Dzeko. Primi a punteggio pieno, reduci dalla vittoria convincente in casa della Grecia, i ragazzi di Mancini se la vedono con quella che, a livello qualitativo, è la vera rivale del girone.



Ecco le FORMAZIONI UFFICIALI



Italia (4-3-3) - Sirigu; Mancini, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Quagliarella, Insigne. Allenatore: Mancini.



Bosnia (4-3-3) - Sehic; Todorovic, Bicakcic, Zukanovic, Civic; Besic, Pjanic, Saric; Visca, Dzeko, Gojak. Allenatore: Prosinecki.



Segui con noi la diretta, qui su ilBiancoNero.com.