L'Italia di Roberto Mancini è pronta per il debutto nella Nations League, la nuova competizione europea che avrebbe seguito gli Europei e che invece farà da preparazione per Euro 2021 a causa del Coronavirus. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo 1 della Lega A, 291 giorni dopo l'ultima partita disputata e vinta contro l'Armenia, sfideranno la Bosnia (con Dzeko ma senza Pjanic, in quarantena perché risultato positivo al coronavirus), già affrontata nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei e battuta in entrambe le occasioni (2-1 all'Allianz Stadium e 0-3 in trasferta). Si giocherà allo stadio Franchi di Firenze. L'Italia tornerà in campo lunedì ad Amsterdam contro l'Olanda.



FORMAZIONI UFFICIALI



Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.



Bosnia (4-3-3): Bosnia: Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic.