L'Italia di Roberto Mancini è pronta per il debutto nella Nations League, la nuova competizione europea che avrebbe seguito gli Europei e che invece farà da preparazione per Euro 2021 a causa del Coronavirus. Gli azzurri, inseriti nel Gruppo 1 della Lega A, 291 giorni dopo l'ultima partita disputata e vinta contro l'Armenia, sfideranno la Bosnia (con Dzeko ma senza Pjanic, in quarantena perché risultato positivo al coronavirus), già affrontata nelle gare di qualificazione ai prossimi Europei e battuta in entrambe le occasioni (2-1 all'Allianz Stadium e 0-3 in trasferta). Si giocherà allo stadio Franchi di Firenze. L'Italia tornerà in campo lunedì ad Amsterdam contro l'Olanda.



FORMAZIONI UFFICIALI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Biraghi; Pellegrini, Sensi, Barella; Chiesa, Belotti, Insigne.

Bosnia (4-3-3): Bosnia: Sehic; Cipetic, Sunjic, Sanicanin, Kolasinac; Cimirot, Hadziahmetovic, Gojak; Visca, Dzeko, Hodzic.



CHIELLINI FUORI - Giorgio Chiellini non sarà titolare, com'era stato invece previsto alla vigilia. Il capitano azzurro partirà dalla panchina nonostante sapesse che avrebbe giocato questa sera. Il motivo? Tutta colpa di un errore nella distinta, in cui figurava invece Acerbi. La regola prevede che si possa sostituire un titolare in lista solo se indisponibile e quindi in tribuna. Mancini ha pertanto optato per il laziale, risparmiando Chiellini per la sfida con gli Orange.