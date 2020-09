Dal campo al.. microfono. Domani Claudio Marchisio debutterà come opinionista televisivo in occasione della partita di domani tra Italia e Bosnia per la prima giornata di Nations League. Marchisio sarà commentatore e opinionista per la Rai fino alla fine degli Europei slittati alla prossima estate dopo l'emergenza Covid. Dopo il suo ritiro dal calcio giocato inizia quindi una nuova avventura per l'ex centrocampista della Juve, che in passato ha scritto anche sulle colonne di alcuni quotidiani. Dal pallone al microfono passando per la penna, la nuova vita di Claudio Marchisio.