Infortunato, ma presente. E in compagnia della sua bellissima compagna Miriam Sette. Leonardo Spinazzola non si è perso la sfida dell'Italia, impegnata contro la Bosnia nella quarta gara delle qualificazione ad Euro 2020, in scena all'Allianz Stadium. Sua casa durante tutto l'anno con la maglia della Juventus. Spinazzola è un habituè dell'impianto di Venaria Reale e non ha perso l'occasione per tornarci.

Eccolo in compagnia della stupenda Miriam, nella nostra gallery.