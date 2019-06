Your browser does not support iframes.









di Andrea Menon

L'Allianz Stadium non bianconero, ma azzurro, per una sera. E' questa la bella cornice per l'Italia di Mancini che deve continuare a dimostrarsi speciale. Dopo tre vittorie consecutive, arriva anche la quarta per i ragazzi di Mancini, in rimonta contro una Bosnia organizzata e di qualità, gestita da un Pjanic attento, nella sua abituale casa. Meglio gli ospiti nel primo tempo e infatti vanno in vantaggio con Dzeko, mentre nel secondo esce l'Italia con molte occasioni, prima e dopo il pareggio firmato da destro magnifico di Insigne, su un perfetto assist di Bernardeschi. Il raddoppio nasce da un'iniziativa dello stesso Insigne, ma la prodezza è di Verratti: colpo da biliardo con il destro e pallone a giro sul secondo palo.



Una notte diversa, da cui, visto il periodo, arriva anche qualche indicazione di mercato, nel caso qualcuno la volesse raccogliere... Una notte bellissima, in cui l'Italia continua la sua crescita per essere di nuovo speciale.



Qui i nostri voti, come di consueto, nella nostra gallery.