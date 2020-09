di Cristiano Corbo

Un colpo della sorte a pareggiare una grande prova di Edin Dzeko. La Bosnia, letteralmente trascinata dal suo capitano, strappa un pari all'Italia di Roberto Mancini: dopo il vantaggio del centravanti della Roma (e grande obiettivo di mercato della Juventus), l'1-1 è firmato da Stefano Sensi. Ecco le pagelle della gara.



DONNARUMMA 6 - Un'uscita così (e che rischio), un paio di parate semplici ma sicure. Come al bar di fiducia: il solito.



FLORENZI 5.5 - Che fatica. Almeno all'inizio, quando è punto impazzito in uno scacchiere che faticava a trovare verticalità. Cresce col tempo e con la fiducia.



BONUCCI 6 - Uno contro uno con Dzeko: gli sfila un paio di volte, altre tiene bene. Buona prova in vista del campionato.



ACERBI 5 - Sul gol di Dzeko pensa d'imbrigliarlo in un fuorigioco semplicemente impossibile. Peccato.



BIRAGHI 5.5 - Tanta corsa. E basta. Serve altro e Mancini aspetta solo Emerson Palmieri (e Spinazzola contro l'Olanda).



PELLEGRINI 6 - Più di Sensi, su Pellegini si posavano le aspettative da trequartista. Lampi, sì. Poca continuità.

KEAN - SENSI 6 - Il gol gli salva una prestazione complicata, in linea con il post infortunio. Magari si sbloccherà anche altrove.



BARELLA 7 - E' un giocatore maturo. E' un giocatore forte. Ed è da salto di qualità, pure in Nazionale.



CHIESA 5.5 - Attacca una volta - bene - lo spazio ed è davanti al portiere. Si ripete di rado: questione anche di condizione.

ZANIOLO 6.5 - Pronti, via: sfiora il gol. Superiore.



BELOTTI 5 - Contro l'Olanda toccherà a Immobile, per fortuna. S'impegna a sbracciare, non ad attaccare lo spazio.

IMMOBILE 6 - Anche qui: tanta protezione, poca verticalità. Ma è in fiducia e si vede.



INSIGNE 5.5 - Passa soprattutto da lui la manovra offensiva azzurra. Sprazzi, com'era normale che fosse. E quel palo grida ancora vendetta...



MANCINI 5.5 - Una deviazione salva tutto. Ma le macerie sono visibilissime, e non sarà solo la condizione a trasformare l'Italia nella versione pre lockdown.



Bosnia 6.5: Sehic 6, Cipetic 6, Sunjic 5.5, Sanicanin 5.5, Kolasinac 6.5 (Civic s.v.), Cimirot 6, Hadziahmetovic 6.5, Gojak 6, Visca 5.5 (Milosevic s.v.), Dzeko 7, Hodzic 6.5 (Besic 6).