Leonardo Bonucci ha parlato a Rai Sport dopo la vittoria dell'Italia con l'Irlanda del Nord.



CHIELLINI-BONUCCI - "L'Italia non subisce gol? E' importante, anche se abbiamo sbagliato tanto soprattutto a livello tecnico. Bisogna migliorare, quello sicuramente, nella fase di possesso non abbiamo fatto granché. C'erano spazi per attaccare. Ma c'è entusiasmo, voglia di mettere in difficoltà gli avversari. Con sacrificio se si perde palla. E' uno spirito importante e ci può portare lontano".



RISULTATI - "Vuol dire che c'è grande lavoro dietro, merito del ct, staff e della disponibilità dei giocatori. Se fai una cosa che provi in poco tempo, vuol dire che sei pronto a recepire. Cambia il tempo di apprendimento. I giovani sono talentuosi con sacrificio e umiltà".



I VETERANI - "Inizia un percorso? Fa ancora male la Svezia. Ferita che rimarrà. Da lì prendiamo la rabbia e la fame per riconquistare ciò che l'Italia merita, da dedicare ai tifosi perché stanno soffrendo come noi. Vedere lo stadio vuoto non è bello, il tifo è la parte passionale e speriamo che agli Europei si possano riavere i tifosi. Questa vittoria la dedichiamo a loro che ci mancano, a chi sta soffrendo, a chi sta vivendo momenti difficili durante questa pandemia".