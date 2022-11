Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell', in attesa delle amichevoli, il capitano dellaLeonardoha parlato anche del senso di appartenenza percepito nellaazzurra. Ecco il suo commento: "Sì, in questa squadra lo si respira. Abbiamo attraversato un periodo stressante sia mentalmente che fisicamente, c'è stato qualche infortunio di troppo. Io sono in Nazionale da 12 anni e faccio fatica a ricordare un mio compagno che ha detto di non voler stare qui, il senso di appartenenza c'è da parte di tutti".