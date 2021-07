L'Italia è Campione D'Europa! Un percorso pazzesco, ricchissimo di emozioni, terminato con la vittoria ai rigori contro l'Inghilterra. Dopo l'errore di Saka, un'esplosione di gioia da parte dei giocatori in azzurro. tra questi Leonardo Bonucci, uno die migliori in campo, se non il migliore. Messosi davanti la telecamera, lo stesso Bonucci ha iniziato a urlare tutta la sua gioia, gridando: "It's coming to Rome!". Canzonando il celebre canto inglese "It's coming home".