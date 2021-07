A 34 anni non è certo facile reggere il logorio fisico di una competizione dalle tante partite in poco tempo, come è un Europeo. Lo sa bene Leonardo Bonucci, cheche lo costringe a resistere e stringere i denti. E lo farà anche per la finale di domenica sera contro l'Inghilterra.Come spiega Sky Sport, infatti, il leader difensivo della Juventus dovrebbe scendere in campo regolarmente a Wembley con la maglia dell'Italia, e per farlo sta lavorando in maniera specifica e a volte distaccata rispetto ai compagni in allenamento.