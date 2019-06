L’Italia vince e convince in Grecia. Una delle reti azzurre porta la firma di Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus ha espresso la sua soddisfazione ai microfoni di Rai Sport. Queste le sue parole: “Il gol è stato bello e difficile, ho cercato di fare del mio meglio e ci sono riuscito. Per quanto riguarda la squadra, abbiamo fatto bene nei primi 45’, commettendo poi qualche errore di ingenuità che dobbiamo evitare se vogliamo crescere. Dobbiamo mantenere alta la concentrazione per 90’. Giustamente gli errori vengono sottolineati perché sono quelli che ci fanno crescere. Ruolo? Ho fatto la prima punta da giovane per qualche partita, poi la svolta della carriera è stata giocare da tutt’altra parte, cominciando ad impostare e fare il difensore. Quando riesci a giocare per più tempo possibile insieme diventa tutto più facile, conosci meglio i compagni e le volontà del mister. Progetto? Siamo sulla buona strada, ma dobbiamo limare ancora alcuni difetti. L’Europeo? C’è voglia di rivalsa, fare un’altra competizione a distanza di quattro anni sicuramente ci fa venire voglia di dare tutto come nel 2016 con Conte. Adesso dobbiamo finire questa qualificazione il prima possibile e poi giocarci un altro Europeo”.