Leonardoha fatto rientro subito a Torino, da Milano, mercoledì notte, dopo l'espulsione. Una scelta logica visto che non potrà partecipare alla finalina di domenica all’Allianz Stadium, ma inaspettata dato il ruolo di leader della squadra di Leo. Come racconta il Corriere dello Sport, la sensazione è che, dopo i 45' da leone contro la Spagna, resterà, ma è molto difficile che il capitano rischi in una partita simile, per quanto prestigiosa. Lui pensa soprattutto a Italia-Svizzera, del 12 novembre a Roma, decisiva per la qualificazione Mondiale: ci vuole arrivare giocando con continuità, magari qualche partita in meno. Intanto, si aspetta di vedere un’Italia che abbia subito ritrovato «pazienza, lucidità e umiltà», abbandonando quel pizzico di presunzione visto di recente.