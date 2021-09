Le parole di Leonardoalla Rai nel post: "C'è rammarico, era una partita difficile, perché si chiudono tutti dietro. Abbiamo avuto occasioni per vincere ma siamo stati troppo frettolosi e imprecisi. Dispiace, dopo l'11 luglio ci tenevamo a festeggiare davanti ai nostri tifosi. Portiamo a casa questo punto e pensiamo a domenica. Tutte le partite saranno da vincere. Abbiamo fatto la nostra partita come intensità, abbiamo preso gol su una palla in uscita non fermata e nel secondo tempo non abbiamo preso un tiro. Il loro portiere in grande condizione. Ho visto lo spirito della stessa Italia all'Europeo. Sapevamo che contro la Svizzera dovevamo vincere tutte e due le partite e così sarà, adesso andiamo lì per vincere".