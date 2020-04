Il commissario tecnico della Nazionale italiana femminile, Milena Bertolini, ha rilasciato un'intervista pubblicata nel nuovo numero di L Football Magazine. Ecco le sue parole: "Quarantena? Come tutti. Sono a casa, leggo, guardo la televisione, soprattutto film, studio, gioco a carte con mia madre e, in giardino, taglio il prato. Algarve cup? Indicazioni positive. È stata l’occasione per l’inserimento di alcune giovani, anche ragazze che in passato avevano già fatto parte della Nazionale e che poi, per vari motivi, non sono state più convocate, chi per infortuni, chi per non condizioni, chi per scelte diverse. Queste ragazze si sono inserite bene, hanno iniziato a capire come funziona in Nazionale, che tipi di standard ci sono dal punto di vista del lavoro, della mentalità e dell’approccio. L’ultima partita l’avevamo disputata a novembre e poi non ci siamo più riviste fino a febbraio".