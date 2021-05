Nei giorni scorsi vi avevamo anticipato che Federico Bernardeschi era in ballottaggio con Giacomo Raspadori del Sassuolo per un posto agli Europei. Stasera è arrivata la conferma di ciò, oltre che l'esito del ballottaggio: Raspadori è tra i giocatori tagliati dal c.t. Roberto Mancini nella riduzione della rosa azzurra a 28 elementi. Bernardeschi è invece ancora in gruppo. Per avere la certezza o meno di essere tra i convocati definitivi per il torneo continentale, l'esterno della Juventus dovrà aspettare dopodomani, quando Mancini ufficializzerà l'elenco dei 26 dell'Italia. Due tagli ancora, quindi.