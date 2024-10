Le parole di Andreaalla Rai:LA PARTITA - Peccato veramente, primi 30 minuti veramente alla grande. 11 contro 11 non so come finisce, ma andiamo avanti.PRIMO GOAL – Tante cose belle, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Non ci credevo neanche, avevo paura fosse fuorigioco, sono contento.GLI ESTERNI – Anche in 10 una grande partita di sacrificio, peccato per il punto, meritavamo di più.