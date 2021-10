Già esaltato dai tifosi durante tutti i 90 minuti di gara, al termine della partita di Nations League contro ilFedericoha ricevuto gli applausi anche del CT Roberto, che lo ha tolto dal campo solo al 90' per sostituirlo con Bernardeschi. "Chiesa può giocare a destra o sinistra, non è mai in difficoltà, anche oggi ha fatto molto bene: per noi è un giocatore molto importante".