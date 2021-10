Nello stadio della Juventus, l'Allianz Stadium di Torino, Italia e Belgio stanno per scendere in campo per la finale per il terzo posto di Nations League. Una partita che vede 2 giocatori della Juve in campo, 3 in panchina e uno non partecipante al match, ossia Leonardo Bonucci, squalificato in quanto espulso nella semifinale persa a San Siro con la Spagna.

Titolari nella formazione di Mancini ci sono Manuel Locatelli come regista (Jorginho in panchina) e Federico Chiesa ala sinistra (Raspadori centravanti). Poi in panchina Giorgio Chiellini, Moise Kean e Federico Bernardeschi