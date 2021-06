Dal ritiro dell'Italia filtrano sensazioni positive sulle condizioni di Giorgio Chiellini in vista del quarto di finale contro il Belgio. Il capitano azzurro e della Juventus dovrebbe essere titolare per la sfida di venerdì sera: a raccontarlo è Sky Sport. Il 16 giugno scorso Chiellini aveva detto di essersi fermato in tempo evitando lunghi infortuni, contro l'Austria non ha giocato per evitare complicazioni ma col Belgio Mancini dovrebbe rilanciarlo dall'inizio.