Nations League, finale per il 3° postoAllianz Stadium, Torino(47’ Barella, 64’ Berardi R): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, E. Palmieri; Barella (70’ Cristante), Locatelli, Lo. Pellegrini (70’ Jorginho); Berardi (90’ Insigne), Raspadori (66’ Kean), Chiesa (90’ Bernardeschi). A disp: Sirigu, Meret, Chiellini, Verratti, Jorginho, Insigne, Dimarco, Cristante, Kean, Bernardeschi. All. Mancini: Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Castagne, Witsel, Tielemans (57’ De Bruyne), Saelemaekers (59’ De Ketalaere); Vanaken, F. Carrasco; Batshuayi. A disp: Mignolet, Casteels, Boyata, De Bruyne, Lukebakio, Theate, De Ketelaere, Dendoncker, Trossard. All. MartinezArbitro: Srdjan Jovanovic (Serbia): Vertonghen (B), Di Lorenzo (I), Witsel (B), Alderweireld (B), E. Palmieri (I)