Stasera a Sarajevo l'Italia affronterà la Bosnia per l'ultima giornata del girone di Nations League: c'è da difendere il primo posto, conquistato con la vittoria di domenica contro la Polonia di Szczesny. Per essere sicura di accedere alle Final Four, l'Italia deve battere Pjanic & co. oppure pareggiare e sperare che l'Olanda non vinca con la Polonia, o può anche perdere purché Olanda e Polonia pareggino. La Juventus ha voluto rivolgere su Twitter il suo "in bocca al lupo" agli Azzurri per questa importante partita, e in particolare a Federico Bernardeschi, uno bianconero presente con l'Italia.