Hanno parlato in tanti in questi giorni, adesso tocca proprio a lui., intervistato da OCW, ha parlato della possibilità di tornare in Nazionale. Oggi gioca con l'Adana Demirspor, in Turchia, dove ha ritrovato spazio e continuità: "Mi sento bene e sto bene dopo gli ultimi 2 anni e mezzo, mi sento pronto per tornare in Nazionale. Sarebbe un sogno.".​Sul ctha detto che ha "un ottimo rapporto, l'ho sempre avuto. Abbiamo un rapporto aperto, lui mi ha detto quello che vuole da me affinché io possa tornare in Nazionale. E io lo farò. Quello che lui vuole da me lo ha già detto più volte. Io non devo promettere niente a me stesso. Lui lo sa che se io sto bene perché non dovrebbe convocarmi?"Infine, su una ipotetica coppia offensiva con, ha detto: "Se mi vedrei in tandem con Ciro? Per le mie caratteristiche potrei giocare in coppia con tutti. E quindi si anche con Ciro.. Se tirerei i rigori? Non rispondo apertamente perché si creerebbero polemiche, ma penso che si sappia che tiro anche i rigori, non credo sia una novità"