L'ex attaccante della Nazionale Mario Balotelli, ha trovato il modo per esprimere il suo pensiero riguardo gli attaccanti azzurri, senza risparmiare frecciate dirette a Roberto Mancini.'Attaccanti in Italia ci sono ancora e sono in forma... fidatevi. Il rimpianto è il sentimento di chi periodicamente non impara la lezione e ci arriva quando tutto finisce o è andato o semplicemente non arriverà mai'.