di Marco Amato

Primo tempo intenso e ricco di emozioni. Ritmi inferociti e continui cambi di fronte. Il primo tempo di Italia-Austria non ha di certo deluso le aspettative, nonostante sia terminato con il risultato di 0 a 0.



Nel complesso, buona la prova degli Azzurri che per ampi tratti di match hanno mantenuto il possesso palla, creando diverse occasioni da rete. Polveri bagnate, però, in avanti. In particolare, deludente l'apporto in fase offensiva di Immobile che ha sprecato molto. Anche Insigne e Berardi, però, hanno fatto poco nella metà campo austriaca. A dare maggior brio potrebbe essere Chiesa nel secondo tempo.



