15 milioni di persone collegate al televisore, tra Rai e Sky, per assistere agli ottavi di finale di Euro 2020 tra Italia e Austria. Il 70% di share complessivo, combinato tra le due emittenti. Dati clamorosi. Per quel che riguarda lo share televisivo, è il più alto dal 2016, quando tutta la Penisola era impegnata a seguire gli Azzurri agli Europei. Per quel che riguarda il numero di spettatori, la partita più vista di Euro 2020 rimane Italia-Svizzera.