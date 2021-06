La decisione dell'Italia era stata anticipata pochi minuti prima dalle parole di Giorgio Chiellini. Dopo giorni di dibattito e polemiche, la decisione di Italia ed Austria è stata quella di non inginocchiarsi prima del fischio d'inizio del match, come simbolo di complicità con la lotta antirazzista. La Nazionale azzurra ha dichiarato di voler utilizzare altri mezzi per combattere la piaga del razzismo.