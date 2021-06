Oggi Italia-Austria. Tre su tre nella fase a gironi, ora la Nazionale di Roberto Mancini affronta la prima sfida ad eliminazione diretta ad Euro 2020 e cerca il pass per i quarti di finale contro l'Austria. Un solo vero dubbio tra Verratti e Locatelli per completare la linea di centrocampo, mentre Chiellini starà a riposo, partendo probabilmente dalla panchina. Appuntamento alle 21 a Wembley.



ITALIA-AUSTRIA, LE PROBABILI FORMAZIONI



ITALIA: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.



AUSTRIA: Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, X. Schlager, Grillitsch, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic.



IN TV: Rai 1 e Sky Sport Uno (201), 203 e 251