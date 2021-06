C'è un giocatore nell'Italia che stasera non è in campo a causa di un acciacco muscolare, ma che riveste un ruolo fondamentale per questa squadra. Parliamo naturalmente di Giorgio Chiellini, leader azzurro e capitano della Juventus. Nei minuti intercorsi tra la fine dei tempi regolamentari e l'inizio dei supplementari di Italia-Austria, ottavo di finale degli Europei terminato a reti inviolate nei 90 minuti più recupero, Chiellini è sceso dagli spalti ed è andato a parlare con tutti i compagni di squadra. Serve una carica speciale per superare questi ostici austriaci e staccare il pass per i quarti.