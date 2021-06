Difficilmente Giorgio Chiellini scenderà in campo negli ottavi di finale tra Italia e Austria in programma sabato 26 a Wembley. Il capitano della Nazionale e della Juventus non verrà rischiato dal ct Mancini dopo il problema all'adduttore della coscia sinistra che l'ha costretto a uscire nella gara col Galles. Oggi Chiellini si è allenato a parte e l'allenatore non vuole rischiarlo per la partita di sabato in vista dell'eventuale qualificazione ai quarti di finale.