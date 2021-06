di Nicolò Vallone

I nostri voti ai giocatori dell'Italia dopo la soffertissima vittoria per 2-1 sull'Austria ai tempi supplementari nell'ottavo di finale contro l'Austria:



DONNARUMMA 6,5 - Nell'ultima ora di gioco si guadagna la pagnotta con un paio di interventi



DI LORENZO 5,5 - La bella cavalcata al minuto 109 non può far dimenticare l'insicurezza palesata qua e là nel match

BONUCCI 5,5 - Molti rischi dell'Italia derivano da una sua certa sufficienza

ACERBI 7 - Si ferma in tempo per lasciare in fuorigioco Arnautovic sul gol annullato e serve da terra l'assist a Pessina

SPINAZZOLA 8 - Il solito treno a sinistra, un'apprensione continua per gli avversari. Serve pure una palla deliziosa per Chiesa-gol, e non pago fa una diagonale difensiva perfetta e decisiva a evitare il pari austriaco



BARELLA 5,5 - Non avesse fatto un paio di buone verticalizzazioni e inserimenti nel primo quarto d'ora, il voto sarebbe ancora più basso: sparisce dal campo

68' PESSINA 7 - La chiude lui nel primo tempo supplementare

JORGINHO 6 - Il lavoro scientifico dell'Austria lo cancella, ma Mancini non lo toglie dal campo neanche morto: dirige verbalmente i compagni e quando la pressione diminuisce torna padrone della regia

VERRATTI 6 - Si sobbarca tutti gli incarichi del centrocampo

68' LOCATELLI 5,5 - Ci mette l'impegno ma è talvolta poco lucido



BERARDI 5 - Non entra mai in partita

84' CHIESA 7,5 - Cambia il passo dell'attacco e nei supplementari mette il guizzo che serviva

IMMOBILE 6,5 - La difesa austriaca è quasi perfetta, lui allora non si scoraggia e si reinventa in ogni zona della metà campo offensiva. E "s'inventa" un palo con un tiro da Holly&Benji

84' BELOTTI 6,5 - Sportellate preziosissime

INSIGNE 6 - Sufficienza raffazzonata perché prova spesso ad accendere la luce contrariamente a Berardi, ma senza troppo successo

108' CRISTANTE s.v.





ALL. MANCINI 7 - Il collega Foda lo imbriglia mica male, ma infonde la giusta serenità al gruppo e a risolverla sono due cambi