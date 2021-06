Lukaku nel mirino, dopo... la grigliata. Solita tradizione a Coverciano, dove gli azzurri hanno vissuto il classico momento conviviale post vittoria. Da lì è iniziata la corsa verso il Belgio, che ieri ha battuto il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Roberto Mancini sta già vagliando tutte le possibili soluzioni per contrastare i prossimi avversari. E soprattutto per fermare Lukaku. Il nome? Giorgio Chiellini.



IL RITORNO DEL CAPITANO - Ieri Chiellini è stato l'unico giocatore sceso sul terreno di gioco del centro federale di Coverciano. Insieme a un elemento dello staff tecnico della Nazionale, ha svolto stretching, allungamenti, scatti di corsa. Come racconta Tuttosport, l'obiettivo era testare lo stato del flessore sinistro dopo il problema accusato con la Svizzera. C'è ottimismo. Ed è una situazione diversa rispetto a quella di Florenzi, ancora fuori e lontano da una seduta in gruppo. Intanto, Chiello c'è. Torna il capitano. E torna giusto in tempo per un vecchio derby d'Italia...