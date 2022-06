A Wembley sta andando in scena la finalissima tra Argentina e Italia, con gli Azzurri che stanno perdendo momentaneamente per 2-0, grazie alle reti messe a segno da Lautaro Martinez e da Angel Di Maria che, sembra ormai prossimo a vestire il bianconero. Ma c'è da registrare anche una nota positiva, ovvero il rientro in campo con la Nazionale di Leonardo Spinazzola, infortunatosi nella gara contro il Belgio ai quarti di finale di Euro 2020 e che ritrova così la maglia della Nazionale.