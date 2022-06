Le categorie di differenza ci sono e si vedono. L'Argentina domina e vince, lasciando le briciole - e frustrazione -, ad un'Italia impotente. La Finalissima va all'Albiceleste, meritatamente, che vince 3 a 0 a Wembley contro la squadra di Mancini. Si chiude un ciclo, con l'addio di Giorgio Chiellini, ma ad oggi non si intravede qualcuno in grado di raccoglierne l'eredità.



LE PAGELLE



DONNARUMMA 6 - Chiellini gli chiama l'uscita, lui resta tra i pali ed è costretto a raccogliere dalla rete il pallonetto morbido di Di Maria. Poi ingaggia una sfida contro Messi, e più volte riesce a metterci una pezza



DI LORENZO 5.5 - Parte bene, poi la Lectio Magistralis di Messi che in pochi metri lo brucia e propizia il gol dell'1 a 0



BONUCCI 4.5 - Accumula errori su errori, è corresponsabile nei 2 gol dell'Argentina nel primo tempo, nella ripresa sfiora un autogol e non dà mai la sicurezza necessaria al reparto, quella che ci si aspetterebbe da uno come lui



CHIELLINI 6 - Fino a poco prima dell'intervallo, una prestazione che fa pensare: Giorgio, ma sei proprio sicuro di lasciare? Poi, Di Maria lo brucia alle spalle, ma nell'occasione c'è anche la responsabilità di Donnarumma che non esce. In ogni caso, brilla di fianco ad un Bonucci opaco (Dal 46' LAZZARI 5.5 - Deve soccombere di fronte le avanzate argentine)



EMERSON PALMIERI 5 - Dalle sue parti, l'Argentina trova praterie dove infilare gli Azzurri e far male; in fase di spinta non si vede mai (Dal 77' BASTONI sv)



PESSINA 5.5 - Prova a farsi vedere tra le linee, ma le linee lo inghiottono: mai veramente in partita(Dal 62' SPINAZZOLA 5.5 - Non il miglior rientro, date le circostanze. Ci sarà occasione per rifarsi)



JORGINHO 5 - Non riesce a far schermo, non riesce a far girare la squadra



BARELLA 6 - Tanta quantità, palloni rubati e corsa. Peggio dal punto di vista della qualità, con qualche imprecisione di troppo



BERNARDESCHI 5 - Tenta la giocata, ma non riesce. Perde un pallone sanguinoso che dà il via al gol dell'1 a 0 dell'Albiceleste. Per il resto, verticalizza poco e appoggia tanto all'indietro. (Dal 46' LOCATELLI 5.5 - Qualche pallone rubato e poco altro)



BELOTTI 5.5 - Corre, lotta e sgomita come suo solito. Ma è lasciato troppo solo, e non riesce a liberarsi della gabbia difensiva avversaria (Dal 46' SCAMACCA 5 - Non è solo colpa sua, entra in una fase di gioco dove l'Italia non alza mai il baricentro, e lui tocca pochissimi palloni)



RASPADORI 5.5 - Parte bene e lega i reparti, dando anche una mano alla difesa. Già sul finire del primo tempo, cala vertiginosamente, come tutta la squadra



All. MANCINI 5 - Si chiude un ciclo nel peggior modo possibile. Tempo di guardare avanti, e ripartire con forze fresche