Nelle prime formazioni ufficiali uscite, Dybala compariva titolare nella formazione dell'Argentina, per la FInalissima contro l'Italia. In seguito, però, la Nazionale albiceleste ha annunciato la titolarità di Lo Celso al suo posto. Come riportano i media argentini, nessun cambio di programma o infortunio, si sarebbe semplicemente trattato di un errore nella comunicazione delle formazioni.