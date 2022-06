Si è appena conclusa la finalissima tra Italia e Argentina, con un risultato amarissimo per gli Azzurri e lontano anni luce da quanto accaduto nella scorsa estate, sempre qui, sempre a Wembley. Passa l'albiceleste per 3-0, grazie alle reti di Lautaro, Di Maria e di Paulo Dybala, entrato a 3 minuti dalla fine ma che, ha avuto il tempo per realizzare il suo quarto centro con la maglia della nazionale argentina, ritrovando così il gol che mancava dal 2019.