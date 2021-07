I compagni di squadra glielo avevano chiesto, ora accadrà. La promessa è arrivata poco prima di scendere in campo contro la Spagna e prendersi la qualificazione alla finale dell'Europeo di domenica 11 luglio ed è pronta per essere compiuta: Leonardo, reduce dall'operazione in Finlandia per la ricostruzione del tendine d'Achille della gamba sinistra, ha risposto all'appello degli Azzurri e ha fatto sapere che a Wembley ci sarà anche per lui, per assistere dagli spalti alla partita contro l'Inghilterra. Il calciatore ex Juve spera di raggiungere la sede del ritiro dell'Italia già nella giornata di sabato per vivere insieme al gruppo la vigilia della finale di Euro 2020, tornerà con loro dopo l'evento.