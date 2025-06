Italia, altra defezione: Kean ha lasciato il ritiro, cosa è successo

Getty Images

Kean lascia il ritiro dell'Italia: le condizioni

Altra defezione nel ritiro della, questa volta in attacco. Nella mattinata di oggi ha infatti dovuto salutare gli azzurri, che durante l'allenamento di ieri ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra e non può dunque mettersi a disposizione dello staff tecnico azzurro.Come riportato da Sky Sport, le sue condizioni verranno monitorate attentamente nei prossimi giorni, ma al momento non è possibile stabilire con precisione i tempi di rientro in campo. Kean era stato chiamato per rinforzare il reparto offensivo azzurro in vista delle prossime delicate sfide di qualificazione al Mondiale 2026. Tuttavia, il nuovo infortunio lo costringe a fermarsi ancora, interrompendo un percorso che sembrava finalmente in ripresa. E il CT Luciano Spalletti deve fare i conti con una nuova grana, dopo gli importanti problemi registrati soprattutto nel reparto difensivo che hanno portato alla convocazione dopo ben sette anni di Daniele Rugani, fresco di rientro alla Juventus