​Gli Azzurri sono rientrati questa mattina intorno alle 5 a Coverciano e oggi ha vissuto una giornata di scarico e allenamento: pomeriggio in piscina per chi ha giocato ieri, per il resto del gruppo allenamento alle 18.30 a porte chiuse. In serata il gruppo azzurro guarderà Inghilterra-Danimarca davanti a una grigliata, come da tradizione.Intanto, il sindaco di Roma Virginia Raggi, su Twitter ha lanciato una proposta: "Coni, domenica proiettiamo la finale di #EURO2020 allo stadio Olimpico di Roma, con capienza ridotta nel rispetto delle misure anti Covid? Abbiamo già ospitato le prime tre partite degli Azzurri. Sarebbe un bel modo per tifare tutti insieme la Nazionale".