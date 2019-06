Un'altra partita bella, un'altra partita importante. Il Mondiale è ancora una volta tinto di azzurro, e a esprimere tutta la felicità ci ha pensato Barbara Bonansea, attaccante della Nazionale e della Juventus. A fine partita, in lacrime. "Ho pianto perché stare tra le prime 8 è bellissimo, perché lo stavamo sognando e perché ce l'abbiamo fatta - le sue parole -. Erano molto organizzate, loro. Ma siamo state bravissime in difesa e faccio i complimenti alle compagne. Praticamente dovevamo prenderle in contropiede, pressarle e sfruttare gli errori. L'abbiamo fatto, ci siamo riuscite e siamo felicissime". Insomma, l'avventura continua. E le emozioni sono tante.