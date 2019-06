"Continua nel migliore dei modi il viaggio mondiale dell’Italia Femminile. Dopo aver raggiunto matematicamente gli ottavi già dopo la vittoria con la Jamaica alla seconda giornata, le Azzurre si assicurano il passaggio del turno da prime del girone". E' quanto scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale, facendo i complimenti a tutte le sue ragazze: "E’ indolore infatti la sconfitta con il Brasile, che vince grazie al rigore trasformato da Marta nel secondo tempo, dopo un’ottima prestazione delle “Ragazze mondiali” di Milena Bertolini, spinte, ancora una volta, dal blocco bianconero. Barbara Bonansea va vicinissima al gol nel primo tempo in un paio di occasioni, così come Cristiana Girelli, che segna un gol pazzesco annullato per fuorigioco, mentre Laura Giuliani si supera in un paio di interventi. Solide anche le prestazioni di Aurora Galli, Valentina Cernoia e Sara Gama, tutte e tre in campo per 90’, e di Lisa Boattin, subentrata nella seconda frazione".



Boom di ascolti per le azzurre: oltre 6,5 milioni di spettatori davanti alla tv, con il 29,3% di share.