“Nessuno vi sosterrà, banda di razzisti”, “Provate a dire che questo paese non è razzista”, “E’ la squadra del Ku Klux Clan”, “Fascisti, Mussolini sarebbe orgoglioso”, “Remake della marcia delle camicie nere sulla Roma”, “Zero neri, è pazzesco”, “Schiaffo razzista”.



Questi sono i messaggi scritti su Twitter da alcuni utenti francesi vedendo il gruppo dei giocatori dell'Italia convocati dal c.t. Mancini per gli Europei. L'assenza di giocatori di colore (tra i papabili azzurri sono stati esclusi gli ex Juve Kean e Ogbonna) ha suscitato questa reazione in un Paese che ormai da anni è multirazziale sul campo e non.