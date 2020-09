Il commissario tecnico della Nazionale femminile Milena Bertolini ha così parlato alla vigilia delle sfide dell'Italia contro Israele (17 settembre) e Bosnia (22 settembre) per le Qualificazioni agli Europei dell'anno prossimo: "Il livello della Serie A femminile si fa sempre più alto. Mi fa piacere che stanno arrivando anche straniere di alta fascia ed è importante perché fanno maturare le altre. Sta crescendo la fisicità delle squadre, il mio auspicio è che cresca anche la qualità tecnica. In campionato ci sono le solite favorite, Fiorentina, Milan e Juventus, ma ci sono tante squadre che possono metterle in difficoltà. Penso all’Empoli, al Sassuolo, all’Inter che ha speso molto negli acquisti e alla stessa Roma. Insomma, i primi due posti non sono così scontati".