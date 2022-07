Per il portiere uruguaiano Francoè stato definito totalmente l’accordo con lo: cessione a titolo definitivo per 1,2 milioni di euro, con una percentuale di rivendita a favore dei bianconeri intorno al 50%.Oggi è stato ufficialmente comunicato il passaggio al club portoghese, la Juve l'ha salutato così: "Israel saluta con la consapevolezza di essere cresciuto tanto in questi anni, come giocatore, ma anche come uomo e adesso è pronto a tuffarsi in una nuova avventura molto stimolante".