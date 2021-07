Ancora una volta, si tratta di una divisa che ha una grande storia da raccontare, ispirata a Torino, e a un suo aspetto molto particolare e iconico:A tutto questo si sono ispirati adidas e Juventus, decidendo di raccontare e celebrare questo mondo, per ispirarsi alla divisa Away 2021/2022, che combina una classica base nera ad accenti cromatici lineari integrati nel tessuto, che rappresentano proprio le luci sfavillanti di club e festival, strizzando l’occhio, ovviamente, ai colori iconici delle divise della Juventus.Le tre strisce iridescenti arancioni e rosa sulle spalle, poi, creano un effetto cangiante ed è la prima volta che Adidas utilizza questa tecnologia in una maglia da calcio.La nuova maglia Away è realizzata, inoltre, con PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni e pone la sostenibilità al centro dell'innovazione. La nuova tecnologia HEAT.RDY - KEEP COOL è progettata per mantenere i giocatori freschi e asciutti per tutta la partita, ottimizzando la termoregolazione. La maglia replica offre benefici simili grazie alla tecnologia AEROREADY - FEEL READY, che assorbe l'umidità per assicurare freschezza e comfort eccezionali.Per celebrare il lancio, adidas e Juventus hanno realizzato un film in collaborazione con il C2C Festival di Torino (noto in precedenza come “Club To Club”), uno degli eventi musicali avant-pop più importanti al mondo. Con il racconto di Carlo Pastore e Lil C e la colonna sonora di Koreless, il film presenta alcuni dei talenti musicali più entusiasmanti della scena mondiale come ROMY (The XX) e della scena italiana e britannica, come il collettivo Gang Of Ducks, Koreless, Mana, Sara Berts e spime.im, oltre ad anticipazioni su un evento che si terrà a marzo 2022 in onore della maglia".Il comunicato sul sito ufficiale della Juventus