La procura di Torino ha già aperto il suo fascicolo sulla questione dei 7 giocatori della Juventus che l'altroieri hanno violato l'isolamento fiduciario del J Hotel, assumendosi tutte le responsabilità e le conseguenze del caso. Ricordiamo che si tratta di: Buffon, Demiral, Danilo, Bentancur, Cuadrado, Dybala e Ronaldo. Di questi, il portiere aveva lasciato la "bolla" per passare il resto dell'isolamento a casa sua, mentre gli altri sei se ne sono andati per rispondere alle convocazioni dei loro c.t.. Tuttavia, è appena arrivata la notizia di un altro fascicolo aperto.

SI MUOVE LA FIGC - Come si legge infatti sull'Ansa, "La procura federale ha aperto un procedimento sui calciatori stranieri della Juventus che hanno violato l'isolamento fiduciario per raggiungere il ritiro delle rispettive Nazionali. Al riguardo, è stata già chiesta una relazione al medico del club bianconero e sono stati chiesti gli atti alla Procura della Repubblica di Torino che, su segnalazione della Asl competente, ha aperto un fascicolo in merito". Escluso quindi Gigi Buffon.