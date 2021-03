Mauricio Isla, a Canal 13, televisione cilena, ha raccontato Arturo Vidal.



LO RIVOGLIAMO - "​Quando gioco mi innervosisco​. Penso che succeda a molti colleghi, ma non ad Arturo. ​Lui può uscire, bere, festeggiare con i suoi amici, andare a vedere la sua famiglia, andare a vedere i suoi figli, guidare una Ferrari... e tutto il brutto che gli è successo. Ma alla fine è ancora quello che tutti noi rivogliamo in Nazionale".



CON I GIOVANI - "Nessuno sa cosa sia Arturo Vidal nello spogliatoio con i giovani: io sono un anno più giovane di lui e lo vedo come un idolo per le cose che fa sul campo. Fuori dal campo non mi faccio coinvolgere da quello che fanno i miei compagni di squadra".