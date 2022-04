Nel corso di un tavolo tecnico tenutosi ieri in Federcalcio, è stato stabilito l'indice di liquidità necessario per potersi iscrivere al prossimo campionato di Serie A: secondo quanto riporta Calcio e Finanza, l'ultima concessione ai club da parte di Gravina stabilisce che l'indice non potrà abbassarsi oltre lo 0,5. Al momento i club a rischio iscrizione, con questi parametri, sarebbero diversi: l'ultima decisione spetterà al Consiglio federale in programma il 26 aprile.