Il rapporto tra Zizou Zidane e Isco non è mai decollato. Lo spagnolo sta trovando poco spazio nel Real Madrid e ora secondo As è divorzio totale tra l'allenatore e il giocatore delle Merengues. Nonostante i tanti assenti nell'ultima partita contro il Getafe Zidane l'ha lasciato ancora una volta fuori e lo spagnolo non l'ha presa benissimo. Segno che il giocatore potrebbe partire la prossima estate e su di lui è sempre vivo l'interesse della Juve: Isco è stata la prima richiesta di Pirlo appena arrivato sulla panchina bianconera, e vista la situazione difficile al Real l'allenatore potrebbe chiedere a Paratici di fare un tentativo.